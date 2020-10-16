«М» и «Ж»

16.10.2020, 15:20, Разное

Телеэкран отравляющего действия.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Вся пропагандистская рать брошена на дискредитацию «малоизвестного, бессмысленного блогера» Навального, травить которого не было никакой необходимости. Кому он нужен — этот блогер! Но штатные пропагандисты с задачей справляются плохо: они вместе со своими экспертами, готовыми с пеной у рта орать о чем угодно, у большинства зрителей в зубах навязли.

И тогда под ружье поставили Гордона. Не того, который Дмитрий из Украины, а своего, отечественного, который Александр. Видимо, для того, чтобы, с одной стороны, привлечь к телеэкрану так называемых интеллектуалов, которые смутно помнят, как когда-то Гордон делал в эфире что-то такое умное, а с другой — не потерять традиционную гордоновскую аудиторию, приученную изо дня в день смотреть ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале (и эта штука, доложу я вам, посильнее Малахова).

В студию «М/Ж» ходят целыми прайдами отпетые, порой утратившие человеческий облик маргиналы, которые отказываются от детей, выгоняют из дома престарелых родителей, смертным боем бьют жен и пьют не просыхая, семьями, улицами и деревнями. Прямо на программе они затевают драки и, дав в морду обидчику (только за тем и приходили), удовлетворенные покидают студию в сопровождении охраны.

А над всем этим пиром духа царит невозмутимый Гордон «весь в белом», который в финале обычно брезгливо резюмирует: вы все мне отвратительны, никого не жалко, так вам и надо, пошли отсюда вон.

Лучшего ведущего для шоу, разоблачающего Навального, и не придумаешь. Беспринципен, вызывающе циничен, самоупоен, абсолютно лишен какой-либо эмпатии и представления о приличиях. «Сейчас я напугаю вас одним словом: «но-ви-чок». Вам страшно? А мне смешно… Ловкая операция по превращению чемодана без ручки в сакральную жертву. Я готов рукоплескать… Ничего не доказано. Его кто-то из своих траванул… Совершенно понятно, что это беспринципный подлец и сволочь».

Эксперты в студии под стать ведущему: разработчик «Новичка» Леонид Ринк, потом приторговывавший дефицитным товаром («Какой идиот будет гробить атомной бомбой одного какого-то человечка? Лопатой куда проще»), депутат Госдумы Андрей Луговой («Не обошлось без западных спецслужб!»). Гордону «гомерически смешно». Ток-шоу, задуманное как противоядие от Дудя с его многомиллионными просмотрами, по уровню токсичности вполне может соперничать с «Новичком». Впрочем, весь отечественный телеэфир давно превратился в орудие отравляющего действия — и не только в своей пропагандистской части, но и на бытовом уровне.

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Андрей Малахов в отличие от Гордона, для которого нет ничего святого, пока еще похож на человека и даже временами плачет, скорбя о том или ином почившем в бозе современнике. Но слезы слезами, а рейтинг рейтингом.

У Высоцкого есть строчка: «Не скажу про живых, а покойников мы бережем». Забудьте. Времена поменялись. Покойников уже тоже не бережем. «Загадочная смерть вдовы Святослава Федорова, — надрывался Малахов, анонсируя тему очередного «Прямого эфира». — Правда ли, что Ирэн Федорову отравили? Она переела гнилых персиков и отравилась».

Леденящая душу история. Действительно, от чего могла умереть 79-летняя женщина, перенесшая незадолго до смерти нескольких тяжелых операций, кроме как от гнилых персиков, которые она якобы съела перед тем, как уйти в мир иной? Не спешите с выводами. Ведь вы не знаете главного: персики ей мог принести любимый внук Славик, которому она завещала все свое движимое и недвижимое имущество. Зачем ему травить любимую бабушку? Дабы ускорить ее уход и завладеть вожделенным наследством. Всю эту дичь несла родная дочь покойной, которую мать в завещании обошла. Ну, обошла. Бывает. Ее воля.

Можно, наверное, обратиться в суд, но некоторые люди, отравленные ежедневными склоками чьих-то родственников в эфире, туда и идут — как бы за правдой, а на самом деле, чтобы пусть посмертно, но свести счеты с близкими, которые что-то им недодали.

Самое же интересное и одновременно циничное — это то, как формулировали Малахов и его редакторы тему ток-шоу, зазывая на него других участников. «Мы хотим пригласить вас на программу, посвященную памяти вашего великого отца». Такое предложение получила родная дочь Святослава Николаевича Федорова Ирина Святославовна — практикующий врач-офтальмолог, продолжательница его дела. «Мы хотим пригласить вас на программу памяти Ирэн Ефимовны», — обозначили тему эфира в телефонном разговоре с ее родной сестрой Натальей Ефимовной.

Какой же ужас они испытали, когда поняли уже во время записи, какую «память» уготовили великому врачу создатели ток-шоу. Кстати, саму «память» отодвинули ближе к финалу, и родная дочь Федорова нашла в себе силы выйти и сказать, что ее отец, уникальный и выдающийся человек, своей жизнью заслужил совсем другую память (это чуть ли не единственная фраза, которую оставили в эфире, другие вырезали в угоду все тем же злополучным персикам-убийцам). Малахов попытался оправдаться: мол, сама Ирэн Ефимовна буквально несколько месяцев назад просила его сделать программу памяти Святослава Николаевича, но тогда как-то не срослось, зато теперь она своей смертью дала повод вспомнить и о нем, о котором так несправедливо мало говорят (так!).

Сестра же Ирэн Ефимовны Наталья, которую прежде заверили, что никаких скандалов не будет, увидев через щелочку в кулисах название программы «Загадочная смерть…», категорически отказалась заходить в студию: «Вы меня обманули!» Редактор стала хватать ее за руки, пыталась не пустить в комнату, где остались ее вещи, вызвала на подмогу операторов, которые принялись снимать происходящее в коридоре. Не очень молодой женщине, у которой от переживаний поднялось давление, пришлось буквально спасаться бегством, а потом она рассказала мне, что

криминальная версия про отравленные персики — полная чушь, ее сестра умерла естественной смертью, имея в анамнезе множество заболеваний, мало совместимых с жизнью.

Занятный факт: перед началом записи всем участникам дают подписать некий документ, напечатанный на четырех страницах убористым шрифтом, — типа согласия на съемку и отсутствие претензий в будущем (этот текст мало кто читает, сотрудники в общих чертах пересказывают его содержание). И еще. Когда Ирина Федорова, находясь за кулисами и с омерзением наблюдая за происходящим в студии по монитору, спросила у организаторов, почему тема так радикально поменялась, ведь речь шла о памяти отца, с которой обещали начать программу, то ей ответили откровенно и цинично: «Какая, к черту, память отца? Это не даст нам рейтинга».

Они знают, что говорят. Сами же и приучили зрителей к гнилью, на которое народ валом валит. Поэтому просто воспоминания об уникальном ученом, выдающемся писателе, большом артисте больше не дают рейтинга. Гнилые персики перевесят любые заслуги. А если их в реальности не было, их надо придумать.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»