 

Кристину Асмус затравили хейтеры из-за коронавируса

16.10.2020, 15:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Кристина Асмус пару дней назад призналась, что у нее положительный тест на коронавирус. После этого актриса вместо поддержки подписчиков столкнулась с волной хейта.
По словам Кристины Асмус, болезнь протекает тяжело и ей несколько раз приходилось вызывать «скорую помощь». Артистка сильно кашляет, у нее пятый день подряд держится температура. Она призналась, что устала от такое состояния и «выглядит ужасно».

Экс-супруга Гарика Харламова рассказала, что после официального заявления в микроблоге ей написали очень многие друзья, которые уже переболели COVID-19. При этом, у многих из них была ужасная пневмония. Поэтому актриса призвала фолловеров соблюдать необходимые меры предосторожности, почаще мыть руки и придерживаться социальной дистанции.

Кристина Асмус не понимает хейтеров, которые начали писать комментарии после публикации ее поста о болезни. Некоторые пользователи считают, что коронавирус – это «теория заговора» и «несуществующая зараза». Кроме этого, звезду обвинили в хайпе на COVID-19 и в том, что она информирует проплаченные посты на эту тему. Актриса призвала хейтеров подумать, что подобное «предложение заработать» просто абсурдное. Из-за болезни Кристина Асмус вынуждена минимум две недели провести дома, отменив все свои спектакли, съемки и премьеры. Кроме этого, она подвела многих коллег, а также не видится с собственной дочерью.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Сергей Скрипаль попросил сотрудников ФБК вернуть его бутылку с водой

25.07 / Мнение: СК РФ отловил еще двоих любителей анонимных “шуток”

25.06 / Принц Гарри и Меган Маркл поработали в пекарне Лос-Анджелеса вместе с бывшими заключенными

10.07 / Скандалы: В долгу перед Латвией

06.10 / Стали известны доходы российских звезд в Instagram

16.10 / Мнение: Почему некоторым людям обязательно надо оскорблять чужое творчество?

11.09 / В Москве и Санкт-Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Закладки»

02.10 / Пастух из Калмыкии заработал миллион рублей за несколько минут

11.08 / Звезда “Зачарованных” Алиса Милано рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом, которая длится уже пять месяцев

27.07 / А вы знали про эти свойства мелатонина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска