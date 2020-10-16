Кристину Асмус затравили хейтеры из-за коронавируса

16.10.2020, 15:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Кристина Асмус пару дней назад призналась, что у нее положительный тест на коронавирус. После этого актриса вместо поддержки подписчиков столкнулась с волной хейта.

По словам Кристины Асмус, болезнь протекает тяжело и ей несколько раз приходилось вызывать «скорую помощь». Артистка сильно кашляет, у нее пятый день подряд держится температура. Она призналась, что устала от такое состояния и «выглядит ужасно».

Экс-супруга Гарика Харламова рассказала, что после официального заявления в микроблоге ей написали очень многие друзья, которые уже переболели COVID-19. При этом, у многих из них была ужасная пневмония. Поэтому актриса призвала фолловеров соблюдать необходимые меры предосторожности, почаще мыть руки и придерживаться социальной дистанции.

Кристина Асмус не понимает хейтеров, которые начали писать комментарии после публикации ее поста о болезни. Некоторые пользователи считают, что коронавирус – это «теория заговора» и «несуществующая зараза». Кроме этого, звезду обвинили в хайпе на COVID-19 и в том, что она информирует проплаченные посты на эту тему. Актриса призвала хейтеров подумать, что подобное «предложение заработать» просто абсурдное. Из-за болезни Кристина Асмус вынуждена минимум две недели провести дома, отменив все свои спектакли, съемки и премьеры. Кроме этого, она подвела многих коллег, а также не видится с собственной дочерью.