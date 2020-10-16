Звезда Бетельгейзе оказалась меньше по размерам и ближе к Земле, чем считалось ранее

16.10.2020, 15:17, Разное

Международная группа ученых во главе с Меридит Джойс из Австралийского национального университета определила, что огненный взрыв звезды Бетельгейзе произойдет как минимум через 100 000 лет. Более того, согласно новому исследованию, небесное тело оказалось менее крупным, чем предполагалось ранее, а находится оно более близко к Земле.

Меридит Джойс отмечает, что звезда Бетельгейзе, которая так очаровывает ученых, последнее время ведет себя довольно странно: с прошлого года она уже два раза теряла свою яркость. Специалисты посчитали, что это знак того, что небесное тело скоро взорвется, но, согласно новому исследованию, такие метаморфозы произошли в первом случае из-за пылевого облака, а во втором – из-за пульсаций звезды, причиной которых стали волны давления. Взрыв Бетельгейзе не наступит, пока в ее ядре горит гелий. В ближайшие 100 000 лет она находится в безопасности.



Изображение взято с: commons.wikimedia.org

Ученым также удалось установить истинный размер звезды. Ранее считалось, что она крупнее орбиты Юпитера, но оказалось, что ее площадь – 2/3 от данного значения. Находится Бетельгейзе в 530 световых лет от Земли, что на 25% меньше первоначально названного пути.