 

Онколог назвал самые первые симптомы рака легких

16.10.2020, 15:17, Разное

Врач Евгений Левченко назвал самые первые симптомы рака легких. Он добавил, что заболевания бронхолегочной системы входят в число самых распространенных среди онкологических, как в РФ, так и в мире целом. Диагностировать патологию на раннем этапе сложно из-за специфики ее проявления, поэтому зачастую пациентов лечат от иных болезней.
Центральные формы рака легкого нередко медики принимают за обострение бронхита, протекающего в хронической форме, и пневмонию. В лечении болезней используются антибиотики. Однако данные средства только способствуют увеличению опухоли в размерах.

На ранней стадии злокачественное образование сигнализирует нехарактерными симптомами. Среди таковых повышенная температура тела, не падающая после приема жаропонижающих препаратов. Нередко появляется кожный зуд с последующим развития дерматита. У пациентов наблюдаются головокружения, нарушение координации, поскольку страдает нервная система, человек чувствует усталость уже с утра, жалуется на одышку.

Обычно, подозревая рак легких, медик должен назначить рентген. Если результаты обследования вызывали подозрение, то пациент должен пройти КТ.



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