Белоруссия получила первый транш кредита от России

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16.10.2020, 15:08, Новости дня

Евразийский банк развития перечислил Белоруссии кредит в размере 500 млн долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил банк.

«Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Республике Беларусь финансовый кредит из средств Фонда в объеме 500 млн долларов», – передает РИА «Новости» сообщение банка.

ЕАБР – международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Участниками ЕАБР также стали Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в середине сентября. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Кремль сообщал, что РФ не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.

Силуанов рассказал, что РФ в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита.



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