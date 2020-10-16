Российский Elle закрыл обложку с обнаженной бодипозитивной моделью рисунком

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16.10.2020, 15:08, Новости дня

Октябрьский номер журнала Elle c обнаженной американской моделью Эшли Грэм появился на российских прилавках в упаковке с вкладышем, который закрывает большую часть обложки.

На то, что половину фото бодипозитивной модели закрывает контурный рисунок, обратила внимание в сторис Instagram жительница Перми Татьяна Мерник.

При этом в конце сентября главред российской версии журнала Екатерина Мухина опубликовала в Instagram фото обложки очередного номера с обнаженной Грэм. Тогда в публикации тело модели ничего не закрывало. Сейчас номер продается с фальш-обложкой с рисунком, которая выпадет, когда читатель откроет пластиковую упаковку.

В комментарии «Открытым медиа» редакционный директор elle.ru Наталья Старостина сообщила, что обложку журнала решили закрыть рисунком по совету юристов издания. «Это связано с российским законодательством о размещении полностью обнаженного человека на обложке. То есть даже если посыл обложки – важный и социальный, это считывается как «обнаженка». Поэтому мы решили не отказываться от важной для нас истории и поддержки материнства, но обыграть ее таким элегантным арт-ходом с помощью «вкладыша», – рассказала она.

Вместе с тем, «Дождь» заметил, что фотография Грэм на российской обложке отличается от оригинала, опубликованного в Instagram американского издания. В частности, модели убрали неровности кожи и следы вен на ногах, фотография также скадрирована крупнее, чем оригинальный снимок, сделанный мужем Грэм.



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