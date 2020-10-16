Ученые хотят найти «кусочки Венеры» на Луне

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16.10.2020, 14:55, Новости дня

Как пояснили ученые из Йельского университета, изучать Венеру можно прямо с поверхности Луны, куда вскоре отправятся новые космические миссии.

Венера расположена по-соседству с Землей, однако пока еще ни один аппарат не смог проникнуть через ее крайне агрессивную атмосферу. Из-за этого мы очень мало знаем об этой планете.

Но есть выход. По мнению астрономов, на Луне, вероятно, «хранятся» около 10 миллиардов камней, попавших на поверхность нашего спутника прямо с Венеры. Образцы породы должны были быть захваченными метеоритами, двигавшимися от Венеры в сторону Земли и столкнувшимися с Луной. Эти события происходили 800 млн лет назад, когда в нашу соседку врезался астероид. Остается только найти эти камни и доставить на Землю для детального исследования.



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