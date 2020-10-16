 

Константин Богомолов посвятил Ксении Собчак нежные слова

16.10.2020, 14:53, Разное

Константин Богомолов в своем микроблоге Instagram показал несколько фотографий, на которых запечатлена его супруга. Режиссер посвятил Ксении Собчак нежные слова и признался в любви.
На снимках журналистка позирует на фоне моря, подбрасывая вверх соломенную шляпу. Константин Богомолов написал, что он «не тоскует о море», так как его заменяют теплые объятия супруги. Режиссер заявил, что Ксения Собчак – его «счастье и жизнь». Поклонники восхитились романтичностью мужа светской львицы и отметили, что у пары, видимо, еще продолжается «конфетно-букетный период». Богомолова и Собчак сравнили с «голубями-неразлучниками» и пожелали им пребывать в таком состоянии как можно дольше. Публикация режиссера набрала около 9 тысяч «лайков».

Официально брак звездная пара заключила почти год назад. Это событие стало самым обсуждаемым в мире российского шоу-бизнеса. К ЗАГСу молодожены приехали на черном катафалке, на дверях которого красовалась надпись «Пока смерть не разлучит нас».



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