Медики рассказали о специи, снижающей уровень сахара в крови

16.10.2020, 14:53, Разное

После проведения исследования медики назвали специю, которая способна снизить уровень сахара в крови. Специалисты считают, что с этой функцией отлично справляется «король пряностей» кардамон.

Благодаря добавлению в рацион данной специи, не только снижается показатель уровня сахара, но и исчезают его резкие колебания. Это актуально для тех людей, которые страдают от сахарного диабета. Также кардамон стабилизирует артериальное давление, благоприятно влияет на нервную систему, обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами. Пряность способна улучшить метаболизм и сбросить лишний вес. Медики сходятся во мнении, что употребление в пищу кардамона избавляет от плохого настроения и чувства подавленности.

Специалисты рассказали о том, что пряность можно применять и против микробов, которые провоцируют ОРВИ и грипп. Поэтому кардамоном можно полоскать горло, добавив к нему немного корицы и разведя в теплой воде. Данный раствор хорошо выводит слизь при простуде, астме или бронхите. Перед тем, как применять эти специи, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.