“Мне было стыдно”: Тимоти Шаламе прокомментировал свои откровенные фото с Лили-Роуз Депп

16.10.2020, 14:50, Разное

В конце 2019 года журнал HELLO! включил Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп в рейтинг новых пар уходящего года. Однако уже в апреле, в разгар всеобщего карантина, стало известно, что больше такой пары не существует, о чем эксклюзивно сообщило издание Us Weekly со ссылкой на инсайдеров. Позже Тимоти появился на страницах майского номера британского Vogue, где было указано, что актер одинок. Что послужило причиной расставания, так до сих пор и неизвестно – знаменитости о личной жизни не говорят. Но на днях актер нарушил эту традицию и впервые прокомментировал… не роман, а те самые откровенные фото с яхты, которые некоторые даже сочли постановочными.

В новом интервью для журнала GQ, где Шаламе появился на обложке, он признался, что ему было неловко за те кадры:

Вечером того дня я лег спать, думая, что это был один из лучших дней в моей жизни. Я был на этой яхте весь день с той, которую действительно любил. Я закрыл глаза и подумал: “Это было здорово!”. А на утро проснулся, увидел все эти фотографии и был очень смущен. Я выглядел как аристократ, такой бледный… А потом люди сказали: “Это пиар-ход”. Пиар-ход? Вы думаете, я бы хотел так выглядеть перед всеми вами?

Однако об отношениях с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради снова не сказал ни слова.

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Публикация от Lily Rose Depp (@lilysrose_depp)7 Сен 2019 в 12:07 PDT

Напомним, знакомство двух молодых и перспективных актеров произошло летом 2018 года на съемках исторической драмы о Генрихе V “Король”. Тимоти в этой картине сыграл главную роль, а у Лили – партия дочери короля Карла VI Безумного Екатерины, с которой Генрих V вступает в брак. Позже Депп и Шаламе представили картину на Венецианском кинофестивале. Романтические отношения им приписывали с октября 2018 года, но пара их тщательно скрывала. Однако это не продолжилось долго, и в сентябре 2019-го их роман был раскрыт благодаря проворству папарацци. В общей сложности, молодые люди провстречались чуть больше года.