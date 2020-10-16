В РФ начались испытания «Спутника V» на добровольцах старше 60 лет

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16.10.2020, 14:48, Новости дня

В РФ началось исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Стартовало исследование вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Он отметил, что очень важно для этой категории пациентов выработать свои параметры вакцинации.

Ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях старше 60 лет.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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