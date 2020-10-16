 

Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся в стране провокации

16.10.2020, 14:48, Новости дня

Глава Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) Иван Тертель сообщил о получении сообщений о готовящейся в республике провокации для дестабилизации ситуации в стране.

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий – дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», – отметил глава КГБ, передает БелТА.

По его словам, по замыслу организаторов провокации, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Белоруссии. «И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности», – отметил председатель КГБ республики.

«В связи с этим хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность», – сообщил Тертель.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

11 сентября Сейм Литвы официально провозгласил укрывшуюся в республике Светлану Тихановскую «избранным лидером», который противостоит «нелегитимному» Лукашенко. После этого Тихановская объявила о назначении «представителей» по правам человека и экономическим реформам. Кроме того, она встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. 



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