Скандалы: Взятка пришла лесом

16.10.2020, 14:45, Разное

Экс-чиновнику Минпромторга Владимиру Потапкину вменяют незаконное вознаграждение в 78 млн рублей

Слушания по существу уголовного дела бывшего директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина начались в суде Хабаровска. Экс-чиновник обвиняется в получении многомиллионной взятки от лесопромышленника за включение проекта компании последнего в число приоритетных. Интересно, что в суде предприниматель-взяткодатель несколько изменил свои показания: теперь он утверждает, что сам предложил чиновнику незаконное вознаграждение, тогда как ранее говорил, что инициатором коррупционной сделки был господин Потапкин.

В Центральном райсуде Хабаровска прошло первое заседание по существу уголовного дела бывшего директора департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга Владимира Потапкина. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Владимир Потапкин был задержан в Москве в июне 2019 года и отправлен в Хабаровск, где его арестовал суд. В конце июля 2020 года Верховный суд РФ отказал защите в переносе слушаний из Хабаровска в Москву.

По версии обвинения, чиновник получил от директора ООО «Азия лес» (входит в BM Group) и главы BM Group (реализует проекты леспрома в Хабаровском крае и на Сахалине) Александра Пудовкина в 2016–2019 годах в общей сложности 78 млн руб. за включение проекта «Азия лес» в перечень приоритетных для Минпромторга. По данным следствия, деньги передавались через посредника — юриста Антона Толмачева. Находившемуся в предбанкротном состоянии предприятию выделили субсидии в размере 1 млрд руб. под инвестпроект глубокой деревопереработки в Солнечном районе Хабаровского края. Проект формально был запущен в 2017 году, но так и не вышел на расчетные объемы производства.

Как сообщили “Ъ” участники процесса, на первом заседании заслушали свидетеля обвинения Александра Пудовкина. В июле прошлого года лесопромышленник был переведен из СИЗО под домашний арест. Как выяснилось в ходе следствия, господин Пудовкин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего его дело о даче взятки было выделено в отдельное производство. При этом было прекращено уголовное преследование по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве превышению должностных полномочий (ст. 285 УК РФ).

Господин Пудовкин рассказал суду, что сам предложил чиновнику схему передачи денег в виде договоров займа. Однако ранее, на этапе следствия, он утверждал, что схему предложил сам Владимир Потапкин.

Это стало ясно после того, как адвокаты подсудимого попросили огласить в суде прежние показания свидетеля. Также Александр Пудовкин сообщил, что обсуждались возможность передачи денег через договоры оказания юридических услуг и другие варианты и все согласования велись через Антона Толмачева. Последний до сих пор скрывается от следствия.

Допрос свидетеля длился более пяти часов, причем вопросы задавали представители защиты. Представляющий обвинение прокурор отдела управления Генпрокуратуры по ДФО Константин Кургузов в основном слушал.

В качестве потерпевшей стороны по делу признан Минпромторг, его на процессе представляет директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции министерства Евгений Рыжов.

«Это изначально была просто некая схема вывода денежных средств, которая потом, при заключении досудебного соглашения (Пудовкиным.— “Ъ”), была представлена как взятка. Ведь почти 30 млн руб. на счета Толмачева Пудовкин перевел уже после того, как субсидии перестали выплачиваться по закону, и после того, как Потапкин ушел с лесной должности»,— изложил “Ъ” позицию стороны защиты адвокат Александр Грунов. Адвокат спрашивал взяткодателя, зачем он так поступал, хотя понимал, что больше никаких субсидий не получит. «Я обещал — я перевел»,— последовал ответ.

Подсудимый Владимир Потапкин вины не признает.

Ранее по «лесному делу» был осужден бывший зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев. С 2013 по 2018 год он курировал лесную отрасль и, как установило следствие, лоббировал интересы Александра Пудовкина, чья компания в итоге незаконно вырубила лес на 9 млрд руб. В марте хабаровский чиновник признал вину и получил в особом порядке четыре с половиной года условно.

Судья Сергей Киселев назначил следующее заседание на 26 октября. В этот день будет продолжен допрос свидетелей обвинения. На первых заседаниях предполагается допросить местных жителей, а затем по видео-конференц-связи — свидетелей из Москвы.

Эрнест Филипповский