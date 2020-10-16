Скандалы: Дорогое хобби Ильсура Метшина

16.10.2020, 14:45, Разное

Мэр Казани собрал коллекцию эксклюзивных швейцарских часов стоимостью 120 млн рублей

У мэра Казани Ильсура Метшина есть коллекция часов общей стоимостью примерно 120 млн рублей, говорится в расследовании казанского штаба Алексея Навального. Соратники оппозиционера насчитали у Метшина 7 часов. Самые дорогие из них — швейцарские Ulysse Nardin модели «Чингисхан» стоимостью около 50−60 млн рублей. «Тут Метшин даже переплюнул [пресс-секретаря президента Дмитрия] Пескова с его часами за 37 млн. Модель „Чингисхан“ была выпущена ограниченным тиражом в 30 копий. На циферблате там установлены движущиеся фигурки, и время от времени они ненадолго оживают, чтобы изобразить сцену боя <…> Всё это крепится на чёрном ремешке из кожи аллигатора», — описывает систему работы часов штаб. Посмотреть это на видео можно здесь.

Ещё одни часы в коллекции мэра — астрономические Patek Philippe Celestial стоимостью примерно 23 млн рублей. «Это такие особенные астрономические часы с фазами луны, картой звёздного неба, которая даже движется в реальном времени», — пишет штаб. Видео с механизмом работы — здесь.

В штабе подчёркивают, что Метшин несколько раз надевал часы вроде Rolex Cosmograph Daytona за 7,5 млн рублей перед визитами к ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и казанцам, которые получали жильё по социальное ипотеке.

Обратите внимание

Метшин обладает не только впечатляющей коллекцией часов, но и дорогой недвижимостью, напоминает штаб Навального. «Самое узнаваемое поместье» семьи мэра — дом под Казанью площадью 3000 квадратных метров на территории 6 гектаров с баней на 180 «квадратов», искусственным прудом и теннисным кортом. Общая стоимость поместья — около 600 млн рублей. Среди прочего, Метшину принадлежит дом на берегу Камы за примерно 100 млн, апартаменты в элитном жилом комплексе Казани за 80 млн и коттедж на берегу реки Волги стоимостью около 60 млн рублей. Суммарно стоимость недвижимости семьи мэра, по оценке штаба Навального, составляет не менее миллиарда рублей.

Официальные доходы Метшина, согласно декларациям последних лет, не превышают 4−5 млн рублей.

Часы Пескова

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что на свадьбе с Татьяной Навкой Песков носил часы Richard Mille RM 52−01 стоимостью примерно 37 миллионов рублей и выпущенных ограниченным тиражом в 30 штук. Алексей Навальный тогда подчёркивал, что официальная зарплата пресс-секретаря Путина составляет 9 миллионов рублей в год.

Песков заявлял, что часы — свадебный подарок Татьяны Навки. По словам пресс-секретаря президента, Навка купила часы на свои деньги. «А какие — никого не касается», — говорил он.

Артем Губенко