 

Эксперт: Россия готовит нового президента Белоруссии втайне от Лукашенко

16.10.2020, 14:43, Разное

Лукашенко в настоящее время – единственный центр власти в Белоруссии, поэтому Москвы вынуждена иметь с ним дело, заявил политолог. В то же время Кремль ведет свою игру и готовит нового президента республики, считает Трухан.

“Эта работа гораздо важнее, чем декоративная поддержка Лукашенко”, – сказал военный эксперт в эфире ютуб-канала Politwera.

По мнению политолога, несмотря на встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко, Москва только делает вид, что поддерживает белорусского лидера. На самом деле Кремль просто на некотрое время позволяет ему остаться во власти, уверен Трухан. Подготовка преемника – дело небыстрое, отметил эксперт.

Ранее политолог Арсений Сивицкий заявил, что Россия заинтересована в превращении Белоруссии в парламентскую или президентско-парламентскую республику. В такой системе координат места Александру Лукашенко нет.

Москва настаивает на конституционной реформе в Белоруссии и передаче части президентских полномочий на другие уровни. Конечной целью Кремля является выведение Лукашенко из игры, считает Сивицкий.

Ранее конституционную реформу в Белоруссии прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал Александра Лукашенко к общенациональному диалогу. Необходимо подключить все политические силы, включая оппозицию, уверен руководитель внешнеполитического ведомства.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция и поддерживающий ее Запад не признают переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. В минувшее воскресенье на акции протеста в Минске правоохранители задержали более 600 демонстрантов.



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