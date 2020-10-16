Ультиматум Тихановской посчитали последней попыткой заявить о себе

16.10.2020, 14:43, Разное

Политик потребовала от главы государства объявить об отставке до 25 октября. Также в ультиматуме Тихановской содержатся пункты о прекращении насилия над протестующими и освобождении политзаключенных.

Призывы бывшего кандидата в президенты повлияют лишь на тех демонстрантов, кто настроен радикально, считает Дзермант. Но большинство белорусов с такими требованиями не согласится, заявил эксперт.

Дзермант напомнил, что оппозиция уже пыталась устроить коллапс экономики путем организации забастовок. Ультиматум Тихановской политолог назвал последней попыткой привлечь внимание к своей персоне.

“По-моему, попытка заранее провальная”, – сказал Дзермант в эфире Радио Sputnik.

Ультиматум Тихановской эксперт связал с недавним визитом президента Лукашенко к политзаключенным в минском следственном изоляторе КГБ. Оппозиция поняла, что глава государства перехватывает инициативу, и решила пойти на обострение протеста, пояснил эксперт.

Лукашенко встретился с Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ pic.twitter.com/UFcHLFlcPZ

— Чай з варэннем (@belteanews) October 10, 2020

У большинства экспертов ультиматум Тихановской вызвал недоумение. Политолог Армен Гаспарян задается вопросом: почему на выполнение своих требований она дала властям 13 дней, а не 15 или 20.

Аналитик раскритиковал и угрозу Тихановской бойкотировать работу государственных магазинов. Он усомнился, что белорусы поддержат сомнительную инициативу политика.

Напомним, что по данным Центризбиркома Белоруссии Светлана Тихановская на президентских выборах набрала около 10% голосов. Вскоре после голосования политик была вынуждена покинуть страну и выехать в Литву.