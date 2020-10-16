 

Развратил 11-летнюю: пиарщика Ельцина арестовали в Москве по подозрению в педофилии

16.10.2020, 14:23, Разное

В Москве арестовали известного автора романов для взрослых Дмитрия Стародубцева. В 90-е годы писатель занимался пиаром и участвовал в рекламной кампании экс-президента России Бориса Ельцина.

По версии следствия, 13 лет назад Стародубцев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Правоохранители также предполагают, что писатель и его друг могут быть причастны еще к трем эпизодам растления малолетних.

О произошедшем рассказала сама повзрослевшая жертва. Суд постановил заключить мужчину под стражу на два месяца, пишет РИА “ФАН”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Мнение: Путин и Лавров извинились за Захарову

16.09 / “Кинотавр-2020”: Катерина Шпица, Алиса Хазанова и другие на показах пятого дня фестиваля

06.07 / Запретить радугу

22.07 / Скандалы: Сказочники из «Ростеха»

31.07 / Россия устроила провокацию на учениях Sea Breeze-2020

02.09 / Мнение: Заблокировали Твиттер за “в основном мирный протест”

09.09 / Эксперт: Лукашенко намерен любой ценой сбить динамику протеста перед визитом в Москву

24.07 / Вячеслав Кантор и эксперты Люксембургского форума опасаются реального краха «ядерной сделки» по Ирану

10.08 / После выборов в Беларуси в Минске строят баррикады

03.09 / Бари Алибасов все еще лечится в психиатрической больнице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска