Мнение: Санкции “За Навального”

16.10.2020, 14:15, Разное

Вчера ЕС ввел ожидаемые санкции против РФ "За Навального".

Было практически невозможно представить, что такие санкции не введут, тем более, что сейчас тенденции таковы, что санкции против РФ вводят по поводу и без, уже давно не утруждаясь даже минимальной правдоподобностью причин. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать…

Итак, среди "отравителей" Навального оказались:

1. Бывший губернатор Севастополя Меняйло (аха-ха) – он уже 2-й раз под санкции попадает

2. Директор ФСБ Бортников

3. Чиновники АП Ярин и Кириенко

4. Заместители Шойгу Криворучко и Попов

5. Плюс еще профильный институт санкционировали.

Москва по поводу этих событий явно обиделась, что проявилось как в предшествующих комментариях Лаврова про то, что "можем вообще не разговаривать", а также выходом РФ из общения с Голландией по "Боингу". Все это достаточно характерные маркеры того, что определенные иллюзии, которые еще существовали в российском истеблишменте, рассеиваются. Европа слишком плотно лежит под американцами, чтобы не следовать в фарватере основного американского курса в отношении России, направленного на ее "сдерживание" и "возвращение в лоно цивилизации". И эпизодическая фронда немцев, французов, итальянцев или венгров, никак этого факта отменить не может. Иллюзиям на этот счет не должно быть места. Возможно, в свете распада текущей системы мироустройства, это в среднесрочной или долгосрочной перспективе изменится, но не сейчас. Поэтому, это далеко не последние санкции от ЕС, которые будут наложены на Россию в ближайшие годы – "новие химические атаки, Боинги, Новички" неизбежны, потому что этого требует логика Холодной Войны, которая продолжает набирать обороты. Это просто данность, безотносительно того, нравится вам это или нет. Ровно тоже самое будет происходить в отношениях СЩА и ЕС с Китаем.

Попытки делать вид, что это не так, что это просто временные "трения с партнерами"; неизбежно приводят к обидам в стиле "мы были о вас лучшего мнения, а вы…"