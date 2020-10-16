Мнение: О благе девальвации рубля

16.10.2020, 14:10, Разное

А мужики-то и не знали… ©

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил намедни Блумбергу, что девальвация рубля – это круто.

По его мнению, произошедшее с начала года ослабление рубля почти на 20% по отношению к #доллар­у станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции.

Это просто прелесть какая-то!

Действительно, по сравнению с доковидным периодом российский #рубль похудел почти на 20% к американскому доллару. К #евро ещё сильнее, а ведь эта валюта не менее важна для страны, 40% внешней торговли которой приходится на страны ЕС. Но доллар как-то привычнее как простому россиянину, так и непростому чиновнику.

Начнём с азов. В чём благо девальвации любой национальной валюты? Считается, что из-за этого выигрывают в конкуренции с импортом те компании, которые ориентированы на внутренний рынок, а также экспортёры сырья и промтоваров, чей рублёвый доход повышается, а долларовые издержки – снижаются. Кто остаётся в проигрыше?

Во-первых, отрасли, ориентированные на импорт – такие, как туризм, например. Во-вторых, #население, которому придётся выбирать между не вполне качественным отечественным и дорогим зарубежным, притом что компании, производящие товары для внутреннего потребления, тоже повышают рублёвые #цены при девальвации, стремясь первым делом извлечь выгоду. Так, российские лекарства подорожали с начала года на 24%, импортные – только на 8%. Но население, впрочем, страдает всегда.

Однако и #бизнес, даже если он работает на внутренний рынок, страдает от падения национальной валюты. Если он использует импортные комплектующие, сырьё, полуфабрикаты, оборудование, оснастку и т.п. – всё это становится дороже. Если он расплачивается по лизингу, торговым кредитам, прочим займам, взятым в валюте, платежи вырастают и давят на себестоимость. А рост цен сверху ограничивает спрос. В результате маржа падает…

И да, на тысячи и тысячи позиций товарной номенклатуры, используемой при внутреннем производстве, нет адекватных российских аналогов. Импортозамещение на работает.

Так кто же в выигрыше? Те, у кого нет ни валютных кредитов, ни импортных станков, ни зарубежных комплектующих от слова совсем. И те, кто работают на госзаказах – у них бюджет всё купит даже по возросшим ценам, если этот рост обосновать. А за пределами госсектора счастливчики есть?