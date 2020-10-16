 

Олег Тиньков пообещал купить «этот гавно-Яндекс»

16.10.2020, 14:08, Новости дня

Основатель TCS Group Олег Тиньков направил сотрудникам письмо, в котором объяснил причины срыва сделки с «Яндексом» и пообещал в будущем купить эту IT-компанию.

«Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндекс». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», – говорится в письме, содержание которого приводи The Bell.

Он добавил, что был удивлен негативным отношением пользователей к «Яндексу» и в очередной раз убедился, что у «Тинькофф» «лучший клиентский сервис в стране, и самая крутая и талантливая команда». По мнению Тинькова, «Тинькофф» сам способен дорасти до 20 млн клиентов, 1 млрд долларов прибыли и свыше 10 млрд долларов капитализации (сейчас –4,6 млрд долларов).

«Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию», – говорится в письме, подлинность которого подтвердил сотрудник «Тинькофф».

В сентябре сообщалось, что «Яндекс» достиг с «Тинькофф» принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 млрд долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было. 16 октября стало известно, что сделка по покупке «Яндексом» головной компании «Тинькофф банка» – TCS Group – не состоится, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению.



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