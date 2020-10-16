Родителей троих погибших в Новосибирске на пожаре детей задержали

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16.10.2020, 14:08, Новости дня

В Новосибирской области задержаны родители трех погибших на пожаре детей, сообщило следственное управление СК по региону.

Пожар произошел в четверг на окраине Новосибирска в дощатом нежилом строении размером три на пять метров, в котором, по предварительным данным, проживала семья, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В результате возгорания погибли дети 2013, 2015 и 2017 годов рождения, на момент пожара родителей в доме не было, было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, уточнили в СК.

«В рамках расследования уголовного дела следователями СКР задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения», – добавили в ведомстве.

Две девочки и мальчик во время возгорания были без присмотра родителей в самодельной постройке, приспособленной для жилья, пояснили в СК. Постройка находилась на улице Кедровая в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Напомним, в ночь на 23 июля 2019 года во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.



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