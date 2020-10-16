Мясников ответил шуткой на «миллионный прогноз» по COVID в России

16.10.2020, 14:08, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал прогноз Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона в Сиэтле (IHME), который предсказал РФ до миллиона случаев COVID-19 всего за одну ночь.

«Доктор, почему мой сосед в 70 лет говорит, что может переспать с женой три раза за ночь, а я ни одного?» – «Так в чем проблема? Говорите и вы!» – цитирует «Царьград» Мясникова.

Врач отметил, что «говорить можно все что угодно. Иногда и откровенный бред». При этом он добавил, что считает публикации вымышленных и недостоверных данных в этом случае недопустимыми.

«Потому что создают панические настроения среди населения. Пускай упражняются в математических измышлениях на менее взрывоопасном материале», – подчеркнул он.

Ранее американские аналитики предположили, что всего за одну ночь число зараженных коронавирусом в нашей стране может вырасти до миллиона человек. Самой опасной в этом плане аналитики считают новогоднюю ночь.

Между тем бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе, в том числе опроверг мнение о том, что маски не спасают от COVID-19.