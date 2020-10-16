 

Мясников ответил шуткой на «миллионный прогноз» по COVID в России

16.10.2020, 14:08, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал прогноз Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона в Сиэтле (IHME), который предсказал РФ до миллиона случаев COVID-19 всего за одну ночь.

«Доктор, почему мой сосед в 70 лет говорит, что может переспать с женой три раза за ночь, а я ни одного?» – «Так в чем проблема? Говорите и вы!» – цитирует «Царьград» Мясникова.

Врач отметил, что «говорить можно все что угодно. Иногда и откровенный бред». При этом он добавил, что считает публикации вымышленных и недостоверных данных в этом случае недопустимыми.

«Потому что создают панические настроения среди населения. Пускай упражняются в математических измышлениях на менее взрывоопасном материале», – подчеркнул он.

Ранее американские аналитики предположили, что всего за одну ночь число зараженных коронавирусом в нашей стране может вырасти до миллиона человек. Самой опасной в этом плане аналитики считают новогоднюю ночь.

Между тем бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе, в том числе опроверг мнение о том, что маски не спасают от COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Украинский политик назвал единственный способ достижения мира в Донбассе

24.07 / На Банковой чувствуют, что Зеленский в разобранной форме, и постараются приготовить ему какую-то программу “обновления обновления”

13.08 / Стала известна основная версия следствия по делу Легкоступовой

02.09 / США временно отменяют эмбарго на поставки оружия Кипру

04.10 / Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин

19.09 / Тихановская пригрозила проводившим задержания силовикам деанонимизацией

07.09 / Третьеклассники отправились на допрос после пикета из-за агрессивного школьника

15.10 / Умерла актриса Кончата Феррелл, сыгравшая в фильме “Эдвард Руки-ножницы”, сериалах “Два с половиной человека” и “Друзья”

08.10 / Изумруды и топазы «растут» за считанные минуты

11.08 / На акции протеста у посольства Беларуси в Киеве задержали Кольченко, на него составили протокол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска