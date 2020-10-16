Почти треть новорожденных с COVID-19 заразилась в утробе матери — обзор

16.10.2020, 14:00, Разное



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Авторы обзора, опубликованного в журнале Nature Communications, отмечают, что случаи COVID-19 достаточно редко встречаются у новорожденных детей и младенцев, однако врачи и будущие матери должны знать о потенциальных рисках. В обзор попали случаи заражения, которые были подтверждены хотя бы одним результатом ПЦР-теста, либо же у детей были обнаружены антитела к коронавирусу.

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В большинстве случаев (около 70%) новорожденные были инфицированы в больнице после родов, заразившись от матерей или медицинского персонала. Примерно в трети случаев была подтверждена внутриутробная передача вируса.

У половины зараженных детей инфекция протекала бессимптомно. Среди новорожденных с выраженной симптоматикой у 64% были выявлены изменения в легких, у 52% наблюдались проблемы с дыханием, у 44% – лихорадка, у 36% – рвота, диарея, проблемы с кормлением. У небольшого числа маленьких пациентов (18%) развились неврологические симптомы — раздражительность, летаргия, нарушения мышечного тонуса. Практически все дети впоследствии полностью выздоровели, трое младенцев, попавших в обзор, скончались от причин, не связанных с коронавирусом.

Анализируя возможность заражения, авторы обзора не выявили дополнительных рисков при грудном вскармливании — вирус не передается через молоко. Но в случаях, когда мать заразна, риск контактной передачи в первые несколько дней после родов повышается в пять раз. Поэтому разделение заболевшей матери и ребенка после родов и кормление с помощью сцеживания может быть оправданным.

В тех случаях, когда это невозможно, женщине необходимо очень тщательно соблюдать все меры осторожности: носить и регулярно менять маску, использовать антисептик с содержанием спирта.