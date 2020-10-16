 

Из-за глобального потепления прогреваются даже глубинные слои океана

16.10.2020, 13:53, Разное

Ученые установили, что даже самые глубокие области океанов постепенно прогреваются из-за глобального потепления. Наблюдается это явление вследствие циркуляции воды, когда более теплая жидкость начинает опускаться вниз, тем самым происходит нагрев глубинных слоев.
Изучением данного явления занимались сотрудники американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. Большая часть тепла, поглощаемая поверхностью океанов, создается человеком. В течение 10 лет климатологи наблюдали за Аргентинским бассейном, результаты продемонстрировали, что вода в нем нагрелась на 0,04 °C. При этом изменения температуры были зарегистрированы даже на глубине свыше 4 км, хотя ранее считалось, что такие слои океана не подвержены температурным колебаниям.

По словам ученых, изменения температуры в глубинных слоях не такие характерные как на поверхности, но даже повышение на сотые доли демонстрируют, что с каждым годом ситуация становится всё хуже. Кроме того, новые результаты исследований показывают, что исследователи пока плохо изучили океан, поскольку он оказался сложнее, чем они думали ранее, отметил океанограф Крис Майнен.



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