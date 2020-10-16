Воля на воле – Личное мнение

16.10.2020, 13:50, Разное

Если забыть о семье Джигана-Самолойвой, то самой примерно-показательной семьёй российского Инстаграма будет чета Воли-Утяшевой.

Две задорных девушки, которые даже не скрывают своих жизненных принципов, снялись — какое правильное слово! — в кафе с Павлом Волей.



Фото: Соцсети

Глядя на то, каков этот Павлик на фото, многие вдруг задумались: а верен ли Павлик нашей Ляйсаночке?!

И понеслось говно по трубам. Два дня вся социальная сеть эскортниц обсуждает подлую измену в примерной семье.

Совершенно очевидно, что диагнозы по фото ставят только в Эскортограме. Нормальным людям нужны доказательства, прежде чем можно будет делать выводы.

Спросите меня — верю ли в неземную любовь Павла к Утяшевой? Отвечу честно — чем больше публичных признаний, тем меньше искренности.

Возможно, лет 8-9 назад, когда отношения комика и спортсменки лишь начинались, что-то и было там между ними. Гимнасток иметь было модно. Павел — модный пацан. Ляйсанка тогда была ещё ничего, симпатична вполне, это лишь потом она раскабанела.

Прошло 8 лет. Есть ли неземная любовь теперь? Вот у вас, после 5-10 лет брака, она осталась?

Однако, я не спешила бы с обвинениями в неверности.

Что, собственно, доказывает нам фото? Я вижу пьяненького мужчину, который сидит в злачном месте с девками.

Вы видите половой акт? Поцелуи, хотя бы? Обжимания, прижимания, хоть какой-то контакт?

И тем не менее, если фото и не является доказательством сношений на стороне, то оно всё-таки о многом нам говорит. Как минимум о том, что Павел тусит без жены, без детей. Пускает к себе за столик каких-то девок.

Возможно, Воля — как Тарзан-Глушко. Как там сказала Королёва? Слишком наивный, воспитанный, не может не напоить чаем, когда девки к нему пришли?

Конечно, доказательств измены Павла нет. Но и того, что видно на фото, достаточно, чтобы понять, как лицемерна вся эта напускная любовь с признаниями Воли в любви к Утяшевой.

Что думаете? Если бы вашего мужа или жену спалили такой вот фоткой, как оценили бы ситуацию — измена или нормально?