 

Путин обсудил с Совбезом диалог с США по ДСНВ и Нагорный Карабах

16.10.2020, 13:48, Новости дня

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы диалога РФ и США по проблеме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждалась тема российско-американского диалога по ДСНВ… Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «участники совещания также обменялись мнениями о текущем положении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха». Состоялся также разговор по текущим вопросам внутрироссийской повестки дня.

Помимо Лаврова в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для РФ условий по продлению СНВ-3. 



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