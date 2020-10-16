 

Сотни тысяч зараженных в день: ученые напугали прогнозом по коронавирусу в России

16.10.2020, 13:43, Разное

Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Станислав Отставнов рассказал о том, что ждет Россию при наихудшем сценарии развития эпидемии COVID-19. Прогноз был составлен на основе модели, разработанной учеными института при Университете Вашингтона.

Согласно этой модели, при “плохом” варианте в России коронавирусом будут ежедневно заражаться сотни тысяч людей. При этом к новогодней ночи число заболевших достигнет миллиона человек. В таких условиях от КОВИДа будут каждый день умирать от одной до 10 тысяч человек, сообщает РИА “ФАН”.

Однако Отставнов отметил, что такой сценарий возможен лишь в случае полного отказа граждан от средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции.



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