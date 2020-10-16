Михаил Боярский показал редкий снимок со своей семьей

16.10.2020, 13:36, Разное

Михаил Боярский не часто радует подписчиков в микроблоге Instagram личными снимками. Однако недавно он опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе со своей семьей.

На снимке Михаил Боярский позирует в компании супруги Ларисы Луппиан, дочери Елизаветы и сына Сергея. «Главный мушкетер страны» написал коротко: «Это мы!» и призвал фолловеров соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболеть. По словам актера, его семья верит в то, что пандемия скоро закончится.

Поклонники оценили новое фото Михаила Боярского и пожелали ему и всем родным крепкого здоровья и оптимизма. Фолловеры попросили, чтобы актер почаще радовал их такими душевными снимками.

Прошлой зимой Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет. По словам артиста, после юбилея он будет намного реже появляться на сцене. На пенсии он посвящает себя внуками, которые занимают огромное место в его жизни. Звездный дедушка с удовольствием проводит время в компании двух внуков от дочери Елизаветы и двух внучек, которых ему подарил сын Сергей.