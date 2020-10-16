«Пенсионерам на проекте не место»: Степан Меньщиков с женой покинули «Дом-2»

16.10.2020, 13:36, Разное

«Дом-2» покинула одна из самых оригинальных пар телешоу. Вместе с женой с проекта ушел Степан Меньшиков, заявив, что «старикам здесь не место».

Импозантный участник реалити решил не продолжать свое участие в популярном шоу. Вместе с Ангелиной Монах он покинул программу, аргументировав тем, что ребенок не должен развиваться под прицелом телекамер. Стоит отметить, что пара является самой возрастной в проекте, однако это было их своеобразной «изюминкой», выделяющей их среди всех остальных. Решение завершить участие в телестройке Степан Меньщиков и Ангелина Монах приняли не сразу. Однако после завершения проекта «Спаси свою любовь» пара сделала этот шаг. Так, по их словам, они смогут обеспечить лучшие условия для воспитания дочки.

Недавно Ангелина Монах отметила 41 день рождения, ее супруг на два года старше нее. При этом у обоих уже есть про двое детей от предыдущих браков. Меньшикову в свое время приписывали романы со многими известными российскими светскими львицами. В то время как супруга является успешной предпринимательницей, он успел побывать главным редактором журнала «Дом-2». Также шоумен востребован, как ведущий корпоративов и крайне ответственно относиться к своей работе, новогоднее шоу 2020 года он проводил даже со сломанной рукой.

Уходя из реалити-шоу, Меньшиков и Монах выражают искреннюю благодарность «Дому-2», который помог раскрыть им новые возможности и таланты. Благодаря передаче они узнали другой мир, за время шоу у них также родился ребенок. Однако, как пишет издание «Телепрограмма», стресс из-за непрерывных съемок и пристальное внимание помешали бы полноценно растить дочку.