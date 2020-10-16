 

“Правильный подход – говорить честно”: Шепелев высказался о влиянии коронавируса на его жизнь

16.10.2020, 13:36, Разное

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как коронавирус повлиял на его жизнь. В последнее время он начал получать сообщения об отмене съемок, поскольку кто-то из участников заболевает.
Шепелев считает правильным такие действия, поскольку только так можно остановить распространение коронавируса. В школе недавно у одного ребенка выявили COVID-19. В результате весь класс отправили на дистанционное обучение на полторы недели. Имя ученика заведение раскрывать не стало. Однако мама мальчика в общем чате призналась, что именно ее ребенок заболел. Остальные родители пожелали инфицированному скорейшего выздоровления.

Дмитрий Шепелев считает, что самый правильный подход в данной ситуации – говорить правду. Не нужно делать тайны из того, что совершенно необязательно скрывать. По словам ведущего, шепот за спиной является более громким и отвратительным, нежели молчание.

В комментариях к публикации большинство фолловеров согласились с мнением Дмитрия Шепелева. За короткое время пост на тему коронавируса набрал огромное количество положительных отметок.



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