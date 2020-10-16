Мнение: Сохнущий ручей

16.10.2020, 13:30, Разное

В сентябре рухнули сборы второго по важности для российского бюджета налога на добавленную стоимость. Они упали на 23 процента по сравнению со снижением в 3 процента в августе. Налог на добавленную стоимость идет сразу за налогом на добычу полезных ископаемых, как основной источник наполнения бюджета.

Снижение поступлений – следствие весенне-летнего локдауна, а потому, если власть не будет повторять карантинных экспериментов, ситуация через некоторое время может выправиться. Но проблема в том, что теперь локдауны становятся все более хаотичными и перемещаются с федерального уровня на региональьный. Путин уже не будет выступать по телевизору и говорить о введении или продлении нерабочего режима – регионы будут вводить эти режимы, как нападение Германии: внезапно без объявления войны. А раз так, то перманентный локдаун на низовом уровне вряд ли будет чем-то лучше общего федерального.

Бюджет просто накрывает череда катастрофических волн – это и падение поступлений от продажи сырья за рубеж, и снижение таможенных сборов, теперь вот стремительным домкратом вниз летят налоговые доходы. Это уже классический идеальный шторм, когда негативные факторы начинают накладываться и резонировать, вызывая синергетические эффекты. Негативные, естественно.

При этом стоит держать в уме критически низкий интеллектуальный уровень современных российских управленцев. Возникающие проблемы с выпадающими доходами они решают крайне немудрящим образом – повышают имеющиеся налоги и вводят новые. Все логично – чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. В итоге Россия – чуть ли ни единственная страна в мире, которая на фоне экономического кризиса повышает налоги, добивая свою экономику контрольным выстрелом.

Ситуация никак не изменится, так как существующая модель экономики, целью которой является неприкрытый грабеж страны высшей правящей кастой, под сомнение не ставится. Поэтому все попытки изменить положение дел похожи на реанимационные мероприятия над остывшим трупом. Однако смена модели экономики неизбежно повлечет за собой смену модели управления, а значит – и всего управленческого слоя. А вот потерять власть нынешняя каста воров категорически не согласна, так как только власть позволяет им удерживать награбленное у страны и народа. В этом смысле на падающей динамике на первое место выходит только один вопрос – насколько еще хватит запаса прочности у всей системы. Других вопросов уже не остается.