 

В Кремле не сочли розыск Тихановской случаем политического преследования

16.10.2020, 13:08, Новости дня

Российские правоохранители не имеют претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, но ее объявление в межгосударственный розыск Москва не расценивает как политически мотивированный случай, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, подпадает ли ситуация с Тихановской под случаи, когда одно государство считает политически мотивированным преследование человека другим государством, Песков сказал: «Нет, не подпадает».

О том, что Тихановская попала в межгосударственный розыск в России, стало известно в начале октября. Позднее в МВД уточнили, что уголовных дел в РФ против нее не возбуждалось, а в розыске она находится за призывы к свержению конституционного строя в соответствии с договорами о помощи между Россией и Белоруссией.

Между тем, в среду Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции. Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии сообщили, что могут проверить призыв Тихановской, но им необходимо установить, кто именно распространил это заявление.



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