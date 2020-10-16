 

Анатолий Вассерман станет лицом новой коллекции нижнего белья Calvin Klein

16.10.2020, 13:02, Разное

Эрудит Анатолий Вассерман станет лицом новой коллекции мужского нижнего белья Calvin Klein.

По словам представителей компании PVH Corp (ред. — владелец модного бренда), именно образ Онотоле вдохновил команду дизайнеров отойти от устаревших маскулинных образов и создать линию белья для настоящих мужчин.

– Мы без хвастовства можем сказать, что наш бренд уже неоднократно предугадывал развитие модных тенденций, по сути сейчас мы создаём новое видение идеального мужчины. Мы посмели заглянуть в будущее и увидели там сапиосексуальный образ раскрепощенного свободного интеллекта, воплощённого в Анатолии Вассермане. Мы рады сообщить, что заключили соглашение о сотрудничестве и уже начали работу над коллекцией, — рассказал дизайнер Эрик Яншен.

Вассерман пока не подтвердил информацию о сотрудничестве с модным домом, но подписчикам эрудита нa OnlyFans уже сейчас доступен ограниченный предзаказ на коллекцию плавок с карманами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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