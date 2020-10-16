 

Компания Renault представила модель Megane eVision

16.10.2020, 12:50, Новости дня

Марка Renault продемонстрировала публике новый прототип электрической модели под названием Megane eVision.

На данный момент сообщается, что автомобиль предложен в пятидверном кузове хетчбэк, тогда как здесь дизайнеры существенно модернизировали внешность. На месте решетки радиатора предусмотрели дополнительное освещение для дальнего осмотра дороги. Примечательной особенностью по внешнему виду также следует указать дверные ручки, которые не выпирают за пределы кузова.

Инженеры построили новинку Megane eVision на платформе CMF-EV, разработанной специально для электрокаров. Инсайдеры предполагают, что выход электрокара состоится в 2021 году. Более того, мощность силовой установки составит 217 л.с., а запас хода до 450 километров без подзарядки.



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