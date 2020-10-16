 

Стартовали продажи Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross в исполнении Black

16.10.2020, 12:50, Новости дня

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о старте продаж новой спецверсии модели Lada Vesta Cross с приставкой Black.

Не составит труда распознать, что новая модель имеет темные оттенки на кузове и в салоне. Кроме того, для более привлекательной внешности предусмотрели черную глянцевую крышу. Колесные диски и боковые зеркала черного оттенка придают модели Lada Vesta Cross более агрессивный вид. В салоне предусмотрели новые кресла и потолок, соответствующие общей стилистикой автомобиля.

Заявлено, что в продажу новинка поступает с «зимним» пакетом, предусматривающим подогрев руля, кресел, а также другие опции. Минимальная стоимость нового автомобиля достигает 845 тысяч рублей на местном рынке.



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