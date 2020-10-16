Кроссовер Volkswagen ID.5 заметили во время тестовых испытаний

16.10.2020, 12:50, Новости дня

Известная немецкая компания Volkswagen проводит дорожные испытания новой модели электрокроссовера Volkswagen ID.5.

Тестовые заезды осуществляются в Нюрбургринге, тогда как разработчики пока не намерены раскрывать внешний вид модели. Для этого задействовали кузов от Opel, который не позволяет узнать реальный дизайн немецкого кроссовера с электромотором Volkswagen ID.5. Предполагается, что новинка получит два электрических мотора с системой полного привода.

Производителем взята за основу актуальная модель Volkswagen ID.4, которая существенно модернизирована разработчиками. В разных комплектациях запас хода составит от 360 до 500 километров без подключения к зарядке. Премьера Volkswagen ID.5 состоится в следующем году.