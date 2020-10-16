Названы сроки создания двигателя для SSJ 100 и Бе-200

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16.10.2020, 12:48, Новости дня

Российский двигатель ПД-8 для SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200 может быть готов в 2022 году, начало установки двигателя на самолеты намечено на 2023 год, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в рамках «Гидроавиасалона – 2020».

«Сейчас есть надежда, что мы двигатель получим в 2022 году. В 2023 году пройдем в первую очередь на SSJ 100, и дальше на самолете Бе-200 мы достигнем абсолютно 100-процентную импортнезависимость от Украины», – передает ТАСС слова Слюсаря.

Напомним, в мае сообщалось, что ПАО «ОДК-Сатурн» потратит 1,5 млрд рублей до конца 2023 года на разработку турбины высокого давления двигателя ПД-8, который планируется использовать в самолетах Бе-200 (амфибия) и SSJ. 



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