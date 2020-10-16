Эксперт: Санкции по «делу Навального» нанесут Западу больше вреда, чем пользы

16.10.2020, 12:48, Новости дня

Решение Евросоюза ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным добавляет токсичности в отношения Москвы и Брюсселя, а сами ограничения могут нанести больше вреда, чем пользы интересам Запада, считает политолог, журналист, исследователь в Оксфордском университете Самюэль Рамани.

«Учитывая долгую историю подозрительных смертей и отравлений критиков Владимира Путина, западные официальные лица утверждают, что есть существенные косвенные доказательства причастности Кремля к отравлению Навального. Я думаю, что эти санкции продиктованы символизмом, они являются символическим актом, поскольку западные правительства хотят представить себя так, как будто они занимают жесткую позицию против России, чтобы удовлетворить внутренние интересы. Кроме того, Европа демонстрирует, что может стать лидером в противостоянии России, поскольку уверенность в силе США ослабевает», – сообщил Рамани в комментарии СМИ.

Однако, по его словам, существует риск того, что новые радикальные меры, введенные ЕС, в том числе санкции в отношении шести российских официальных лиц, могут нанести больше вреда, чем пользы интересам Запада.

Так, отмечает Рамани, ведение санкций при отсутствии официального расследования со стороны ОЗХО создает впечатление, что западные страны мстят РФ из-за антироссийских предубеждений или желания ограничить власть Москвы. «Такой нарратив подрывает доверие к любому будущему расследованию и добавляет токсичности отношениям между Россией и Западом. Введение санкций без расследования создает впечатление, что политика западных санкций в отношении РФ определяется скорее внутренним политическим давлением, чем эмпирическими данными», – говорит политолог.

Он также обратил внимание, что санкции могут вызвать глубокие разногласия на Западе. «Возможно, представители внешней политики и политики безопасности в ЕС и США имеют единую позицию в отношении санкций против России, но отдельные лидеры – нет. Трамп, к примеру, избегает этого вопроса, что означает, что санкции вводятся Европой, а не США, как это часто было в прошлом. Кроме того, в европейских странах существуют разные риски. Германия может потерять «Северный поток – 2» и получить серьезные проблемы с энергоснабжением, в то время как сохранение Францией диалога с Россией по таким вопросам, как ситуация в Ливии и кибербезопасность, означает, что она будет меньше затронута. Если последствия непропорционально сильно упадут на Германию, а не на Францию или США, западные страны могут столкнуться с конфликтом по этому вопросу», – добавляет Рамани.

Эксперт также указал, что санкции наносят ущерб духу сотрудничества, который мог бы развиться в результате пандемии COVID-19. Рамани напомнил, что ООН призвала международных игроков воздерживаться от односторонних санкций. «Хотя эти санкции применяются на элитном уровне, последствия для отношений между ЕС и Россией обернутся экономическими издержками для простых россиян, а также некоторых европейцев. Евросоюз, настаивающий на введении санкций в отношении российских чиновников в нарушение рекомендаций ООН – это огромная пиар-удача для России, Китая и незападных держав, которая углубит цивилизационный разрыв», – отметил политолог.

Он выразил уверенность, что Ближний Восток, Азия, Африка, Латинская Америка в основном примут сторону РФ в этом вопросе или будут хранить молчание, в то время как санкции будут поддержаны только внутри западных стран.

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд, и разбиралась, как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля.