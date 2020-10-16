 

Премьер Финляндии покинула саммит ЕС из-за возможного заражения коронавирусом

16.10.2020, 12:48, Новости дня

Премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула проходящий в Брюсселе саммит ЕС из-за того, что контактировала с человеком, заразившимся коронавирусом, сообщила пресс-служба финского правительства.

«Марин была в одном помещении с заразившимся коронавирусом депутатом финского парламента Томом Пакаленом. В связи с этим сегодня премьер-министр покинула саммит ЕС и попросила премьер-министра Швеции Стефана Лёвена представлять Финляндию на завершающем этапе встречи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Марин вернется в Финляндию, где сделает тест на коронавирус и уйдет на карантин. 



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