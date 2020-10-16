Премьер Финляндии покинула саммит ЕС из-за возможного заражения коронавирусом
16.10.2020, 12:48, Новости дня
Премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула проходящий в Брюсселе саммит ЕС из-за того, что контактировала с человеком, заразившимся коронавирусом, сообщила пресс-служба финского правительства.
«Марин была в одном помещении с заразившимся коронавирусом депутатом финского парламента Томом Пакаленом. В связи с этим сегодня премьер-министр покинула саммит ЕС и попросила премьер-министра Швеции Стефана Лёвена представлять Финляндию на завершающем этапе встречи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Марин вернется в Финляндию, где сделает тест на коронавирус и уйдет на карантин.
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