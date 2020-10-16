Тимати и Анастасия Решетова поздравили сына с первым днем рождения

16.10.2020, 12:45, Разное

В сентябре Тимати и Анастасия Решетова неожиданно для их поклонников объявили о расставании после шести лет отношений. Однако, несмотря на разрыв, экс-возлюбленные поддерживают теплые отношения и37-летний рэпер часто появляется в сторис 24-летней модели. Из-за этого подписчики разделились на два лагеря: некоторые думают, что пара скоро воссоединится, другие – обвиняют их в хайпе. Однако Анастасия четко объяснила – они не будут вместе, но общаться не перестанут.

Сегодняшний день – еще один повод молодым родителям провести время вместе. Их общему сыну Ратмиру исполнился 1 год. В честь этого Анастасия и Тимати устроили праздничную фотосессию, кадрами из которой артист поделился в своем Instagram:

Ратмир Тимурович, сегодня твой первый год!!! А впереди еще целая жизнь!!! И мы с Мамой сделаем все возможное, чтобы она получилась интересной, счастливой и насыщенной!!! Мы тебя очень любим и гордимся тобой!!! Алиса тебя целует и присоединяется к поздравлениям любимого братика.

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне 2019 года, а официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона.

Сейчас Тимати находится в активном поиске не только своей половины, но и своего творческого пути: недавно он ушел из своего же лейбла Black Star, а на днях было объявлено, что он станет новым героем реалити-шоу “Холостяк”.