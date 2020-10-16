Татьяна Навка, Константин Хабенский и другие на премьере фильма “Доктор Лиза”

16.10.2020, 12:45, Разное

Вчера в столичном киноцентре “Октябрь” состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов осени, получившего приз зрительских симпатий на “Кинотавре”, – “Доктор Лиза”. Его производством занимались “Киностудия КИТ” и “Продюсерский центр IVAN” в партнерстве с телеканалом НТВ, при участии Take Shot и при поддержке Министерства Культуры РФ.

Картину представили ее создатели: генеральные продюсеры Рафаел Минасбекян и Джаник Файзиев, ведущий продюсер Александр Бондарев, режиссёр Оксана Карас, актеры Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Павел Табаков, Таисия Вилкова, Евгений Писарев, Яна Гладких, Наталья Тетенова и другие члены съемочной группы. А первыми зрителями истории об одном дне из жизни Доктора Лизы стали Татьяна Навка, Мария Ивакова, Агата Муцениеце, Юрий Чурсин, Марина Зудина, Павел Артемьев, Павел Санаев, Олеся Судзиловская, Дарья Повереннова, Согдиана и другие.

Константин Хабенский Павел Табаков, Оксана Карас и Андрей Бурковский Мария Ивакова Таисия Вилкова и Семен Серзин Татьяна Навка

Марина Зудина с детьми – Павлом и МариейИсполнительница главной роли Чулпан Хаматова присутствовать на премьере не смогла, но записала видео. Актриса обратилась с экрана к зрителям в шёлковом белом платье, в котором играла в фильме в одной из сцен:

Я очень ждала этого дня, но судьба распорядилась так, что сегодня мне нужно остаться дома. Я всей душой вместе с вами! Хочу сказать огромное спасибо всей команде: и режиссеру Оксане, и продюсеру Саше, и оператору Сереже, и каждому, каждому человеку, который участвовал в создании этого кино. Наша группа так сплотилась и для нас всех это немножко больше, чем кино. У меня появилось огромное количество новых, потрясающих, изумительных друзей.

Я хочу сказать огромное спасибо Лизе Глинке за то, что она была в моей жизни и была в жизни многих людей, нуждавшихся в ее помощи. За то, что она, уже после своего ухода, передружила всех нас. За то, что она жива до сих пор, потому что она в моем сердце и в сердцах огромного количества людей.

Команда фильма

Мне кажется, получилось честное, пронзительное и очень светлое кино о самом важном. О доброте! – сказал Рафаел Минасбекян, генеральный продюсер картины. – Есть такое выражение – добро, это помощь до того, как попросили. Елизавета Петровна была безусловно добра.

И ещё. Я родился и вырос в Армении. Сейчас там война. Спасибо всем, кто обратил своё внимание на эту беду и проявил участие. Ведь когда кому-то плохо, когда совсем тяжело, когда умирают дети, не оставаться безучастным – это очень по-Глинковски. Уверен, Елизавета Петровна была бы сейчас там. Наверноее, об этом наш фильм. Очень надеюсь, что он вас тронет.

В этой картине есть одна потрясающая фраза. Для меня она глобальная, как личность Доктора Лизы, – сказал, в свою очередь, Джаник Файзиев, генеральный продюсер картины. – Лизу спрашивают: “А ты что, всегда помогаешь всем этим людям?”, на что она отвечает: “Они же люди. А ты бы что, не помогал?”. Я каждый раз смотрю на этот момент и думаю: “Чтобы хотелось помочь, нужно же что-то сделать?”, но, оказывается, нужно быть просто человеком. О чем это кино – каждый решит сам. Я этот фильм люблю и безумно горжусь, что имею к его созданию отношение. Безумно люблю всех, кто это кино делал: и режиссера, и сценаристов, и всю съёмочную команду. Отдельная благодарность Саше Бондареву. Фильм получился благодаря его безудержному желанию сделать это кино – здесь его энергия, его здоровье.

Джаник Файзиев Дарья Повереннова Агата Муцениеце Алена Бабенко Юрий Чурсин

Фильм “Доктор Лиза” посвящен одному дню из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки (или, как ее называли многие, доктора Лизы) и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи – помощи неизлечимо больным людям. Картина основана на дневниках самой Елизаветы и воспоминаниях ее семьи и друзей. Активное участие в съемках принимал и муж Елизаветы – известный адвокат, сын русского поэта и литературного критика Глеб Глинка (его роль в фильме исполнил актер Анджей Хыра). Он даже пригласил съемочную группу в их квартиру и снялся в эпизодической роли – бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Елизавета и команда “Справедливой помощи” регулярно раздавали еду и медикаменты всем нуждающимся. Саму Елизавету в картине сыграла актриса Чулпан Хаматова. В марте в интервью HELLO! актриса немного рассказала про эту роль:

Лизу мне было интересно показать живым человеком, у которого, как и у всех нас, есть свои недостатки, а ещё было интересно разобраться, откуда в ней был такой азарт помогать абсолютно незнакомым ей людям.

Олеся Судзиловская Анна Чурина Павел Артемьев Андрей Бурковский с женой Алексей Макаров Павел Санаев с женой Согдиана

Напомним, Елизавета Глинка известна своей активной правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году она основала международную благотворительную общественную организацию “Справедливая помощь”, где помогали умирающим онкологическим больным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок она погибла: 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Сочи в Латакию, на котором летела доктор Лиза, упал в море через 70 секунд после взлета. Погибли 92 человека.