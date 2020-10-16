Врач рассказала о способе выявить бессимптомный коронавирус

16.10.2020, 12:43, Разное

Чаще всего заражение коронавирусом COVID-19 проявляется в потере обоняния, сухом кашле, головной боли и повышенной утомляемости. Но зачастую болезнь протекает в бессимптомной форме.

Для того, чтобы наверняка узнать о наличии или отсутствии КОВИДа, Нелли Соседова рекомендует, в первую очередь, следить за своим состоянием, если в окружении есть зараженные или переболевшие инфекцией люди. Кроме того, специалист советует сделать иммунохроматографический тест на антитела, который можно провести в домашних условиях, передает телеканал “360”.