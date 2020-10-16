Скандалы: «Может заняться «батутом» в России»?

16.10.2020, 12:40, Разное

Совершивший два полета на МКС Максим Сураев написал в твиттере, что ему «обидно за отчизну» из-за слов и дел главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина

Не успели пользователи соцсетей и просто люди, неравнодушные к российской космонавтике, отсмеяться после очередного интервью Дмитрия Рогозина, как он дал новый повод вспомнить о себе. В твиттер-аккаунте «Робота Федора», который в 2019 году был разрекламирован главой «Роскосмоса» и, по неподтвержденным данным, велся им лично, появились оскорбления в адрес российских космонавтов в ответ на критику в адрес Рогозина.

Интервью Рогозина с журналистом Андреем Ванденко было опубликовано 7 октября и сразу вызвало шквал насмешек: в нем глава «Роскосмоса» назвал компанию Tesla Илона Маска «пирамидой», а о корабле Crew Dragon заявил, что никакого достижения в его появлении не видит – «просто красивый корабль, покрашенный в белый цвет».

На интервью Рогозина бурно отреагировали не только соцсети, но и российский космонавт Максим Сураев, совершивший два полета на МКС в 2009–2010 и 2014 годах. Сураев, который после первого своего полета вступил в партию «Единая Россия» и в 2016 году был избран депутатом Госдумы, написал в твиттере, что ему «обидно за отчизну» из-за слов и дел главы «Роскосмоса». Позже в этот же день Сураев написал еще несколько твитов с критикой Рогозина, а 9 октября опубликовал фрагмент его интервью Андрею Ванденко с саркастической подписью: «У нашей космической отрасли большие перспективы с таким руководителем!»

Ракеты под хохлому. Продюсировать фильм на МКС,стараясь опередить NASA и Тома Круза. Построить в Филях очередной космоцентр ( в Королёве есть. Не работает). Может заняться «батутом» в России, который успешно реализовали наши партнёры ? За Отчизну ОБИДНО!!! https://t.co/Wz2JBtNMCF

— Макс Сураев (@Msuraev) October 7, 2020

Сураев, впрочем, критично отзывался о российской космической отрасли еще до публикации интервью Рогозина – например, 6 октября он посвятил такой твит завершению испытаний американской ракеты-носителя SLS, предназначенной для полета на Луну:

NASA завершила полномасштабные испытания ракеты-носителя SLS, предназначенного для полета на Луну. Разгонные блоки отработали на расчётной мощности более 2 минут. Столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту. ИЗВИНИ ЮРА (ГАГАРИН), мы ВСЁ ПРО…ЛИ 🙁 pic.twitter.com/aayGZY5mfM

— Макс Сураев (@Msuraev) October 6, 2020

9 октября твиттер-аккаунт «Робота Федора» – антропоморфного робота, разработанного НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России и с помпой запущенного на МКС в августе 2019 года – опубликовал несколько твитов с оскорблениями в адрес Максима Сураева. За компанию досталось и двум другим российским космонавтам и депутатам, побывавшим на МКС в то же время, что и Сураев – Александру Самокутяеву и Елене Серовой (той самой, что в 2014 году утверждала, что видела из космоса обстрел Донбасса украинской армией). «Робот Федор» высмеял видео, на котором Сураев, Самокутяев и Серова вскоре после своего прибытия на МКС поздравили жителей Дальнего Востока с днем тигра, заподозрив, что космонавты были пьяны.

«Роботы в отличие от Сураева и Самокутяева не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть Отряд космонавтов ради места в Государственной Думе», – говорилось в одном из твитов:

Робот Федор, летавший на МКС в рамках программ Росксосмоса и бывший гордостью Дмитрия Рогозина, лишился своего твиттер-аккаунта после того, как стал писать все, что думает о космонавтах и их участии в политике. Сейчас его последние записи можно найти лишь в кэше Гугла. pic.twitter.com/PSvbwKOz0v

— Sota.Vision (@SotaVision) October 11, 2020

11 октября аккаунт «Робота Федора» был удален. Видео, которое стало поводом для обвинений космонавтов в пьянстве на борту МКС, по-прежнему доступно в интернете. Как рассказал в интервью изданию «Подъем» Александр Самокутяев, для того, чтобы его записать, космонавтов «подняли в 12 ночи» и «сказали, что это чуть ли не президентское задание». «Мы попросили Лену зачитать то, что там прислали – этот дурацкий сценарий», – объяснил космонавт. Что до лиц, которые на видео могут показаться красными и опухшими – как отмечает агентство «РИА Новости», этот эффект вызван приливом крови к голове в условиях невесомости, когда период адаптации к ней еще не закончился (Сураев, Самокутяев и Серова прибыли на МКС всего за три дня до записи видео про тигров).

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Связаны ли Рогозин и «Роскосмос» с аккаунтом @fedor37516789?

В интервью «Подъему» Александр Самокутяев заявил, что собирается обращаться в суд из-за твитов «Робота Федора», а «Московскому комсомольцу» пересказал свой разговор с Дмитрием Рогозиным, в котором глава «Роскосмоса» якобы заявил, что речь идет о «левом аккаунте», о котором он «ничего не знал». На самом деле это не так: аккаунт «Робота Федора» не раз упоминался в личном твиттере Рогозина, который в июне 2020 года стал официальным аккаунтом «Роскосмоса». Тогда вместе со сменой вывески из него исчезли скандальные твиты, написанные Дмитрием Рогозиным об «окопах Славянска» и «фуражке Радко Младича», однако и по сей день официальный аккаунт российского комического ведомства имеет в этой социальной сети прежний ник – @rogozin.

Посвящается нашему Фёдору @FEDOR37516789 и его предстоящему полёту@roscosmos @tvroscosmos @fpi_russia @glavkosmosJSC pic.twitter.com/N4T8cz73co

— РОГОЗИН (@Rogozin) August 12, 2019

12 октября пресс-служба «Роскосмоса» заявила, что ведомство «не имеет отношения к удалению твиттер-аккаунта робота Федора после публикации в нем оскорблений в адрес космонавтов». «Twitter робота Федора не выражает официальную позицию госкорпорации, и к его удалению «Роскосмос» отношения не имеет», – цитирует заявление пресс-службы агентство «Москва».

Как пишет «Московский комсомолец», а вслед за ним и независимый российский эксперт по космической отрасли Вадим Лукашевич, ссылающийся на источники, знакомые с развитием этого скандала, вечером 11 октября Елене Серовой, которая сейчас лечится от COVID-19 в одной из московских клиник, позвонили из «Роскосмоса» и сообщили, что нашли виновного в появлении оскорбительных твитов. Если верить Лукашевичу и «МК», таковым ведомство назвало молодого сотрудника своей пресс-службы Артёма Ж. Вадим Лукашевич в фейсбуке называет его фамилию – Жаров – и выражает уверенность, что речь идет о непричастном к сложившейся ситуации человеке, которого назначили «стрелочником», чтобы выгородить Рогозина перед разгневанными депутатами-космонавтами.

«Мы, в отрасли, знаем этого парня – самый молодой в пресс-службе, фанат отечественной космонавтики, который гордился знакомством со многими из покорителей космоса. Не думаю, чтобы он мог решиться написать такое. Получается, что, публично обгадившись, они спускают скандал с уровня Рогозина на уровень рядового исполнителя, назначив в качестве виновного 20-летнего паренька?» – приводит слова Лукашевича «МК». Эксперт даже опубликовал ссылку на фейсбук-аккаунт Артёма Жарова, однако тот не ответил на просьбу Радио Свобода о комментарии.

Вадим Лукашевич пишет, что, по данным его источников в пресс-службе «Роскосмоса», аккаунт @FEDOR37516789 вел лично Дмитрий Рогозин. Любопытно, что в твиттере есть еще один аккаунт «Робота Федора», созданный синхронно с удаленным и отличающийся от него одной последней цифрой в нике – @FEDOR37516788. Содержимое этого аккаунта полностью дублирует содержимое оригинального, однако последний твит в нем датируется 10 сентября 2019 года.

На фоне скандала с твиттером «Робота Федора» «Роскосмосу» и Рогозину приходится заниматься все новыми и новыми проблемами на МКС. В августе в промежуточной камере российского модуля станции космонавты нашли утечку воздуха и до сих пор не могут локализовать или устранить ее – не помог ни специальный американский герметик, ни скотч. Кроме этого, все в том же российском модуле в октябре вышел из строя туалет – к счастью, в отличие от очередной дырки в МКС, эту неисправность удалось быстро устранить.

Марк Крутов

Оригинал материала: «Радио Свобода»

«Радио Свобода», 09.10.20, «»Корежит от зависти к Маску»: блогеры вынесли вердикт Рогозину»

Дмитрий Рогозин в интервью Андрею Ванденко (тому самому журналисту, которого Путин в опубликованном накануне интервью упрекал за «хрюканье») назвал компанию Tesla «пирамидой», а о корабле Crew Dragon Илона Маска заявил, что никакого достижения в его появлении не видит – «просто красивый корабль, покрашенный в белый цвет». «Давайте мы сейчас тоже в хохлому покрасим», – продолжил он.

В соцсетях высказывания главы «Роскосмоса» часто становятся мишенью для шуток, и это интервью не стало исключением.

Вадим Лукашевич

Меня просят прокомментировать это интервью Дмитрия Рогозина. Друзья, ну как можно это комментировать?

Тут нужно просто смеяться в свое удовольствие.

Рогозин пытается понять гениальность Илона Маска

pic.twitter.com/AxGhyoutnM

— #MDK (@mudakoff) October 8, 2020

Многие вспомнили классику советской литературы.

Антон Коссинов

– Послушай, Гунька, какую мы штуку придумали! – сказал Незнайка. – Ты, брат, лопнешь от зависти, когда узнаешь.

– А вот и не лопну, – ответил Гунька. – Очень мне нужно лопаться!

– Лопнешь, лопнешь! – уверял его Незнайка. – Такая, брат, штука! Ты и во сне не видел.

– Что же это за штука? – заинтересовался Гунька.

– Скоро мы сделаем воздушный пузырь и полетим путешествовать.

Гуньке стало завидно. Ему тоже захотелось хоть чем-нибудь похвастаться, и он сказал:

– Подумаешь, пузырь! А я зато с малышками подружился.

– С какими малышками?

– А вот с этими, – сказал Гунька и показал на малышек пальцем. – Вот эту малышку зовут Мушка, а эту – Кнопочка. (с)

Олександр Тернівський

«Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд.» (с)

Рустем Адагамов

Глава Роскосмоса удивительно комичный персонаж. Видно, что его просто корежит от зависти к Маску, и он очень смешно маскирует это снисходительным тоном.

Наталья Родионова

Он был бы комичным, если бы говорил не как глава Роскосмоса. А так он трагичен.

Сергей Тяпкин

Выпускник журфака просто не понимает, что цена – это показатель той ценности, которую клиенты придают вашему предложению.

Сергей Пархоменко

Самое главное, что есть в этом видео – пунцовые щеки и багровые уши вруна.

Горит у него все. Буквально горит пламенем от истошного этого брёха и от стыда. Вот что важно: они врет, и стыдно ему, и страшно ему, но остановиться он не может. Потому что как только остановится – догонят и сожрут.

Не завидуйте им. Живут они в раскаленном аду. С обожженными ушами.

Галина Кудряшова

Покрасить Рогозина в белый цвет!

Андрей Никифоров

В хохлому красить гораздо эффективней с точки зрения аэродинамики.

Ольга Савенко

К сожалению, краска стыда выглядит по-другому. А это просто склонность к сердечной недостаточности.

Осмеянию подвергся и костюм политика, точнее – его обувь.

Александра Перепелова

Это ещё хуже, мокасины, по-моему.

Алексей Малаховский

Это пацанские Мокасы, у нас в Омске «районщики» в таких гоняют. Только красные круче!

Аня Вознесенская

Хуже в этом образе только светлые брюки + чёрные носки. ансамбль .

Кстати нет уверенности, что отсутствие носков как-то спасло бы эти туфли Хоттабыча.

Нет уверенности и в том, что переобувание Рогозина спасет российскую космическую программу.

Борис Петровский

Сейчас как снимет носки и все как полетят к Марсу.

Искусство носить вместе несочетаемые предметы одежды – такое же наследие бывшего СССР, как и технологическое отставание и показуха вместо реальной работы.

Автандил Бабунашвили

Известная песня. Вот эта вот непонятная брехня и бравада – Это фигня, мы все можем такое же, или лучше, или это у нас уже давно есть. Я вспоминаю одну такую историю. Ещё в советское время Минздравом и правительством была поставлена задача – сделать советский ангиографический аппарат (для исследования сосудов– артерии и вен), поскольку все мы в советской стране пользовались зарубежной техникой, а у нас аналогов не было. Была даже создана специальная группа с привлечением куча специалистов и институтов. Так вот, к нам однажды (дело было в конце 80-х начале 90-х годов) приехал известный физик (фамилию не будем называть) из очень известного института смотреть этот чудо аппарат производства Siemens. Он зашёл в операционную, потрогал операционный стол (а он был сделан из композитного материала, по моему, углепластика) и сказал (как вчера помню): это что, мы гироскопические платформы для космических аппаратов делаем, а это … тьфу, как раз-два сделаем. Вот до сих пор делают.

Рогозин — достойный продолжатель предупреждений советских инженеров. pic.twitter.com/MECVkO5QWH

— Александр Вакуров (@vakurov_ru) October 9, 2020

При этом российская космическая отрасль по-прежнему пользуется советскими наработками.

Валентин Тарасов

Интересно, а его хозяина вполне устраивает положение вещей в отрасли, которой управляет это чудо?

Леон Розенблюм

Первому лицу совершенно неинтересна гражданская космонавтика. Это не углеводороды, много из нее не выкачаешь. Серьезной политической отдачи от космонавтики тоже нет, сейчас не 60-е годы. Поэтому этот «чемодан без ручки» он отдал тащить этому клоуну, который провалил все предыдущие миссии, которые на него были возложены. На этой должности он крутится сам, ворует сообразно рангу, высшее руководство не беспокоит и дает возможность первому лицу об этой отрасли не думать никогда.

В том же интервью Дмитрий Рогозин заявил, что в ноябре – декабре 2023 года совершит первый полет новый российский космический корабль «Орел» – аналог американского многоразового корабля Orion. Но в это почему-то мало кто верит.

Вадим Лукашевич

Зафиксируем сказанное: «Орёл» полетит до конца 2023 года».

Готов публично поспорить с Дмитрием Рогозиным или любым другим сотрудником Роскосмоса на ящик любого пива, что этого не произойдет.

Евгений Румянцев

Какой там 2023?

Юрчихин же сам говорил, что «Орла» даже в проектных документациях нет.

Всё это бурные фантазии видящего за горизонт.

Юрий Гор

Коммунизм к 1980 году, каждой семье квартиру к 2000 году, Орёл к 2023 году… [что ж], ничего не меняется…

Андрей Шипилов

Ну он же не сказал, что полетит в космос. Может погрузят на вертолет и перевезут с места на место.

Планирует «Роскосмос» и построить корабль, который станет конкурентом Space Dragon: в начале октября был заключен контракт на его создание с компанией МТКС («Многоразовые транспортные космические системы»), сообщил РБК.

Денис Силяков

Очнулись… Где теперь все эти насмешки Рогозина над неудачами Маска, весь этот пафос в речах и важность походки? Почему нам всегда необходимо безнадёжно отстать, чтобы потом героически догонять? И, чёрт возьми, тысячу раз «Да!» – только коммерческие предприятия с сильными лидерами и в конкурентной среде могут делать действительно крутые вещи. Хорошо что хоть немного это дошло до нашего СуперРоскосмоса… Остаётся лишь надеется, что это не очередная схема приземления бюджетных средств к себе в карман, как это было с Восточным, а, действительно, реальная работа по развитию коммерческого сектора в освоении космоса.

Надежды, однако, могут не сбыться.

Рогозин решил красть деньги через частные, но подконтрольные компании.

В пятницу было подписано соглашение с ООО «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС, создана в мае 2019, устав.капитал ₽400 тыс), которая должна будет создать многоразовый транспортный корабль. pic.twitter.com/kAFjqyT6Yh

— Alex Galimov (@alexgalimov72) October 4, 2020

«Роскосмос» и частная компания МГТС будут строить аналог многоразового транспортного космического корабля Dragon».

Разница лишь в том, что корабль SpaceX должен много раз возвращаться на стартовую площадку, а российский — в бюджет за финансированием.

— Ходорковский Михаил (@mich261213) October 4, 2020

Даже в названии корабля, кажется, заложен какой-то подвох.

Андрей Плахонин

Роскосмос сообщил о заключенном с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» договоре о строительстве многоразового транспортного корабля «Арго».

Хм. Более чем странный выбор названия для корабля, тем более, как заявлено, «многоразового использования». Напомню, «Арго» – корабль, на котором аргонавты плавали в Колхиду, сплавал хоть и далеко, но всего только раз. И у России уже есть такой слетавший только раз «многоразовый» корабль. Называется «Буран». Слетал без экипажа, в тестовый полет, и Советский Союз тут же накрылся медным тазом.

Но и на этом планы не заканчиваются: в «Роскосмосе» объявили, что построят аналог ракеты Falcon 9.

Александр Чипилев

Жалкая попытка смехдержавы догнать и перегнать Маска

Всю Америку уже перегнать и не мечтают

А тем временем в Америке есть еще Безос, и НАСА.

А если серьезно, то это даже не попытка украсть идеи Маска. Это просто попытка украсть 70 миллиардов баксов. А потом еще 70, или больше.

Владимир Хохряков

Когда-то давно мне на глаза попался курс лекций MIT «Aircraft Systems Engineering», где на примере американской системы Space Shuttle рассматривались проблемы разработки и эксплуатации сложных авиационно-космических комплексов. Лекции читал кто-то из астронавтов, летавших на челноках, а приглашенными гостями были разработчики и менеджеры проекта. Количество интересных деталей представляете, да?

Потом увидел российский документальный фильм о советском «Буране». Там некий сотрудник Роскосмоса (если ничего не путаю) рядом с макетом советского ОС-120 (который для неспециалиста от американского челнока отличается только наличием советского флага на крыле и надписи «СССР») на голубом глазу рассказывал, что советский и американский космопланы так похожи, потому что сделаны под влиянием одной и той же идеи.

Если кто не знает, внешний облик и концепт американского челнока был выбран примерно из 60 проектов разной степени реализуемости для начала 70-х годов прошлого века.

Теперь вот российская «новая разработка».

Традиции, однако!

Алексей Кузнецов

Роскосмос критиковал-критиковал Маска с его многоразовым Falcon 9, а потом решил создать собственную многоразовую ракету. Окей )

Однако, по странному стечению обстоятельств «концептуальная модель» представляет собой тупо перерисованный Falcon, только с российским флагом вместо американского ) Они настолько аккуратно перерисовывали, что даже флаг поместили на то же самое место ))

Есть и комментаторы, которые в копировании успешных образцов ничего зазорного не видят.

Иван Дембицкий

А в чем проблема, могут ли мне пояснить недовольные?

Роскосмос запускает ракеты далеко не первый год, и долго был практически единственным, кто запускал людей в космос. Уровень безопасности пусков высокий, запуски идут, всё работает как часы.

Посмотрели на новый вариант запусков у Маска, прикинули, а почему бы и самим подобное не сделать?

Роскосмос не обязан рисковать деньгами россиян пробуя все новые технологические решения. Хотя бы потому, что есть масса граждан, таких как вы, которые не доверяют, и при малейшей неудаче подымают такой вой, что уши заворачиваются.

Инновации это обязательно неудачи, много неудач. И только через цепочку неудач может быть успех, а может и не быть.

Согласитесь, сложно быть инновационной компанией при таком отношении.

Михаил Котов

Чтобы два раза на стульчик не вставать. Все вчера посмотрели на инфографику ракеты «Амур-СПГ», и я надеюсь, что все поняли, что это примерная инфографика, которую нарисовал дизайнер из ТАСС, чтобы визуализировать разработку для статьи. И вдохновлялся он именно Falcon 9, потому и стоит в груди такое смутное, знакомое со школьных лет ощущение «ты слово в слово не списывай, чтобы не спалили».

Как будет выглядеть реальная ракета «Амур», пока неизвестно. И спустя несколько месяцев, когда появится инфографика именно от «Роскосмоса» может начаться «ну вот, они совсем внешний вид поменяли».

Деньги на все эти проекты у «Роскосмоса», видимо, будут: во-первых, корпорации разрешили не возвращать в бюджет 4,7 млрд рублей доходов, которые она заработает на отправке космонавтов на МКС, а во-вторых, на «исследование и использование космического пространства» российское государство выделит в 2021 году еще 77,7 млрд рублей.

В том, что в искусстве освоения бюджетных средств Дмитрий Рогозин давно превзошел Илона Маска, комментаторы не сомневаются.

Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск посредственный предприниматель, потому что не придумал ещё, как из своей компании красть миллиарды долларов.

«До бизнесменов России американцу, как Роскосмосу до успешной космической программы» — добавил старый жулик.

— Vitaly Kolesnikov (@MrFlipgraf) October 8, 2020

Рогозин сказал, что Маск привлекает частные деньги в компанию Tesla, а вкладывает в SpaceX и назвал это пирамидой.

Правильней делать как Рогозин — брать деньги из бюджета и вкладывать в свои карманы, стройку уродливого офиса, при этом вешая лапшу про полеты на Луну и Марс. pic.twitter.com/1YORYlDvA5

— Вал Мишель (@VALMICHEL7) October 8, 2020

Не беспокойся, дорогой Илон. Конкуренты из России не скоро потревожат твой сон. Если вообще, потревожат. Пусть тебе приснится здание «Роскосмоса» за 25 млрд рублей в форме ракеты, которое Рогозин хочет построить в Москве. Эта «ракета» точно не уйдет в небо. Никогда. pic.twitter.com/csUnopnyfj

— Armando G. (@agadzhanov_arti) October 2, 2020

Аля Пономарёва