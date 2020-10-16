 

Онищенко развеял миф о бесполезности масок против коронавируса

16.10.2020, 12:23, Разное

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко развеял несколько популярных заблуждений о коронавирусе COVID-19. Главное из них связан с эффективностью средств индивидуальной защиты.

Онищенко пояснил, что коронавирус попадает в организм вместе с микрокаплями человеческой слюны. И хотя не каждая маска способна фильтровать сами частицы вируса, большинство из них могут задерживать эти капли. Врач отметил, что здоровые люди должны носить маски, чтобы не заразиться, а больные – чтобы не заразить, передает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Ирина Горбачева отдыхает в Памуккале с Антоном Савлеповым

25.08 / Мнение: Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

26.06 / Раскрыты секреты воспитания детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

26.07 / Мнение: И в гроб сходя, благословил

05.10 / LG становится главным экспериментатором в дизайна смартфонов: LG K92 выглядит необычно сразу во многих деталях

22.09 / Когда включат отопление в Москве в 2020 году

12.08 / Мнение: Письмо: “Стала обузой”

28.07 / Путин наградит чиновников, артистов и блогеров

22.09 / «Летающая тарелка» была запатентована в США еще в 1944 году, но оказалась преждевременным изобретением

13.08 / “Вы за nude?”: Регина Тодоренко вызвала сомнения подписчиков в натуральности своего фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска