 

Россиян предупредили об угрозе взрыва популярных смартфонов

16.10.2020, 12:23, Разное

Специалист по высокотехнологичным мобильным устройствам Павел Мясоедов рассказал о популярных моделях смартфонов, которые могут взорваться в руках у пользователя. Эксперт также поделился рекомендациями по предотвращению таких случаев.

По словам Мясоедова, чаще всего “самоликвидируются” устройства компании Samsung. Из-за этого представители фирмы были вынуждены отозвать всю выпущенную на рынок партию смартфонов Galaxy Note 7. “Взрывным” характером также печально известны все смартфоны iPhone и планшеты iPad, сообщает телеканал “360”.

Чтобы продлить жизнь своему гаджету, эксперт советует не подвергать его механическому воздействию, не пытаться его согнуть и не держать подключенным к зарядному устройству слишком долго. Всё это может повредить аккумуляторную батарею, из-за которой и происходят взрывы и воспламенения большинства аппаратов.



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