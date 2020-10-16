OnePlus 8T ярко представил «Железный человек» Роберт Дауни младший

16.10.2020, 12:17, Разное

Новый флагманский смартфон готовится вывести на рынок китайская компания OnePlus. 8T традиционно представляет голливудский актер Роберт Дауни младший, известный ролью «Железного человека».

Быстро ставший популярным бренд современной техники решил не менять своего амбассадора. В новом рекламном ролике очередного смартфона снялся ранее уже представлявший продукцию OnePlus артист. Интересно, что, как заверяет производитель, сам видеоклип частично снят на рекламируемый гаджет. Фрагменты, созданные таким способом, демонстрируют возможности аппарата. Однако в остальном при записи ролика OnePlus 8T использовалась профессиональная камера.

Как говорится в представлении девайса, его экран получил частоту обновления в 120 Герц. Также в наборе есть быстрая зарядка Warp Charge мощностью в 65 Ватт, получил гаджет и ряд других актуальных для мобильной сферы функций. Судя по рекламе с Робертом Дауни-младшим, аппарат должен отлично справляться как с записью во время движения, так и при малой освещенности. При этом OnePlus 8T позиционируется также как надежное устройство для активных людей.

Стоит отметить, что OnePlus сотрудничает с CD Projekt Red. В рамках соглашения будет разработана специальная модификация смартфона. Устройство планируют представить в начале ноября, его выход приурочат к юбилею выхода игры Cyberpunk 2077. Какими будут технические характеристики OnePlus Limited Edition, пока не известно.