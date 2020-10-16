На крошечном острове в Черном море ученые обнаружили древнегреческий храм колонистов

16.10.2020, 12:17, Разное

Археологам удалось обнаружить древнегреческий Храм на крошечном острове, расположенном в Чёрном море. Найденный объект был воздвигнут в результате колонизации болгарского побережья, его постройка датируется 5 веком до нашей эры.

Остров, на котором был обнаружен древнегреческий храм, назван в честь Святого Петра, находится он 900 в метрах от побережья Болгарии. Исследованием находки занимались сотрудники регионального исторического музея Черноморского города Бургас. Согласно предварительному исследованию остров Святого Петра может являться частью острова Святого Иоанна, рядом с которым он расположен. Отделился же он от него в результате геологических процессов, которые длились тысячелетия. Сейчас его площадь равняется 15 гектарам, высота над уровнем моря составляет примерно 9 метров. Стоить отметить, что данный остров не упоминается в исторических документах до второй половины XIX века. Хотя объект, обнаруженной на нём, был построен практически две тысячи лет назад.

Первые основательные исследования острова начались осенью 2020 года. На востоке исследователи нашли две насыпи, представляющие собой курганы. Материал для возведения одного из них колонисты завезли из местности, которая находилась не на острове Святого Петра. Внутри древних захоронений специалисты нашли множество артефактов, среди которых присутствовали керамические изделия, покрытые черной глазурью и красным лаком, также были найдены наконечники для трехгранных стрел, вылитые из бронзы. Ученые считают, что прибрежный древнегреческий храм был построен в результате колонизации данного региона.