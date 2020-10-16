Мнение: Мрачный анекдот
16.10.2020, 12:15, Разное
О, вчера знакомый врач рассказал отличный “масочный” анекдот, в меру апокалиптический. Хорошо, что народ все-таки не теряет пока чувство юмора.
Итак, лето 2021. В мире бушует очередная невиданная эпидемия… кишечного вируса.
Сидит группа сограждан на социальной дистанции, все – в памперсах. Один так задумчиво тянет:
– Господа, а вам не кажется, что в масках-то – оно как-то лучше было?
Источник: Размышления вольного социолога
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