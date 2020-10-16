 

В Чечне уволили плохо образованных госслужащих

16.10.2020, 12:08, Новости дня

Девять человек работали чиновниками в органах исполнительной власти Чеченской республики без необходимого образования, а один из них также возглавлял фирму, все они уволены, сообщила Генпрокуратура России.

Как отмечается, прокуратура Чечни в одном из региональных органов исполнительной власти провела проверку исполнения законодательства о государственной гражданской службе. В ее ходе было установлено, что руководство органа назначало на госсдолжности лица, не соответствующие предусмотренным законодательством квалификационным требованиям.

«В частности, целый ряд должностей занимали лица, которые вопреки требованиям закона не имели необходимого образования и стажа работы… По итогам его рассмотрения не соответствующие квалификационным требованиям девять чиновников освобождены от занимаемых должностей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что прокурором республики в государственный орган внесено представление. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Сафронов отказался давать показания на допросе

29.07 / Число новых случаев коронавируса на Украине превысило 1 тысячу

10.08 / Число пострадавших при пожаре на АЗС в Волгограде возросло до 12 человек

17.09 / В РФ выразили уверенность в достройке «Северного потока – 2»

26.08 / Клинтон призвала Байдена не признавать поражения «ни при каких обстоятельствах»

18.09 / Киев анонсировал работу над проектами по «переходному периоду» для Донбасса

29.06 / Председатель «Партии за справедливость» высказался о важности поправок в Конституцию

03.10 / NASA запустило ракету “Антарес”, которую частично изготавливали в Украине

22.09 / Россия допустила возможность продления СНВ-3 на срок менее пяти лет

08.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска