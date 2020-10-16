На имущество семьи покойного актера Баталова наложен арест

16.10.2020, 12:08, Новости дня

Вдова и дочь актера Алексея Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест, сообщила представитель Главного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

«Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера. На спорное имущество наложен арест для предотвращения противоправных действий», – сказала она, передает ТАСС.

Также следователи допросили свидетелей по делу и запросили регистрационные дела по объектам недвижимости. В финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам, проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса. Следователи также назначили почерковедческую судебную экспертизу. В уполномоченные органы направлено письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением.

По данным СК, вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег. Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество» УК России.

Алексей Баталов – народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он был актером Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (1953-1957), снялся в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой», поставил фильмы «Шинель», «Три толстяка» и др. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005). На протяжении нескольких десятилетий преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Он умер 15 июня 2017 года.